El PSIB exige "firmeza" al Consell para salvar la demolición del edificio modernista de Bennàssar en Palma

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell ha exigido "firmeza" a la institución insular para salvar la demolición del edificio modernista del arquitecto Gaspar Bennàssar en la calle 31 de Desembre de Palma y "no repetir otro caso como el del 'Pont des Tren' de 2005".

En una nota de prensa, el Grupo Socialista en el Consell ha manifestado este sábado su "profunda preocupación" por las declaraciones del regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma en relación con la protección del edificio modernista situado en la calle 31 de Desembre. El conseller socialista Joan Ferrer ha calificado las palabras del regidor como "completamente desacertadas e irresponsables", y ha instado a Cort a acatar el mandato de la Comisión Insular de Patrimonio, que dictamina la protección de la fachada, la carpintería y las baldosas hidráulicas del edificio.

"Con el edificio de 31 de Desembre, parece que el Ayuntamiento va camino de repetir aquello que pasó con el 'Pont des Tren' en 2005, curiosamente obra también de Gaspar Bennàssar", ha dicho Ferrer. El Ayuntamiento de Palma bajo el mandato de Catalina Cirer, decidió derribar la totalidad de la obra en una acción hecha por sorpresa, de madrugada, sin tener en cuenta el valor arquitectónico del puente centenario, ha recordado. La presión popular y de las asociaciones patrimonialistas forzaron a la construcción de una réplica del puente dos años después, sin contar con ninguno de los elementos originales que habían quedado totalmente destruidos, ha añadido. "Se ve que el PP no aprende de los errores del pasado".

Ferrer ha instado el regidor de Cort, Óscar Fidalgo, a "acatar el mandato de la Comisión Insular de Patrimonio, que dictaminaba que se tiene que proteger la fachada y otros elementos interiores del edificio". El conseller socialista ha denunciado el tono "grosero" del regidor, que sugirió que los socialistas tendrían que asumir los costes de una posible indemnización a la promotora. Ferrer ha remarcado que "parece que el regidor tiene dentro de su cabeza la cuestión económica, pasando por encima de cualquier consideración relativa a la protección del patrimonio histórico de la ciudad".

Ferrer ha pedido "más firmeza" al departamento de Cultura y Patrimonio del Consell y a la consellera insular Antònia Roca, para hacer valer el trabajo de los técnicos de la Ponencia Técnica de la Comisión de Patrimonio, que hicieron el informe donde instaban a salvar de la demolición los elementos de carpintería, las baldosas hidráulicas del suelo y la fachada exterior del edificio de Bennàssar. Una ponencia que fue ratificada posteriormente por el acuerdo casi unánime de la Comisión.

"Aquí vemos cada vez más sombras que no luces. No entendemos estas reacciones tan agresivas a una simple petición de nuestro grupo que se respete la normativa vigente", ha añadido Ferrer, que ha alertado sobre la sospecha creciente entre las entidades ciudadanas y la ciudadanía que detrás la destrucción del edificio de Bennàssar podrían esconderse intereses ocultos. "Al menos pedimos que las instituciones actúen en favor del bien común y, en este caso, del patrimonio, que es un bien de todos", ha incidido.