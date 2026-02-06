PSIB Ibiza vuelve a exigir la dimisión de Marí por el caso 'La vida islados'

IBIZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Ibiza, Elena López, ha vuelto a exigir la dimisión del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, por el caso 'La vida islados'.

En rueda de prensa, López ha denunciado que el Consell "vive la mayor crisis institucional de su historia" y el presidente "es el único gobernante de todo el territorio español que está acusado, irá a juicio y sigue en el cargo".

La socialista ha argumentado que "una persona acusada siga mandando en la casa es un problema mayúsculo" para la imagen de la institución. También ha reiterado que el PSOE pide "responsabilidades políticas" por el supuesto acoso hacia la exinterventora del Consell.

López ha recordado que Marí no ha recibido el apoyo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La diputada Pilar Costa, por su parte, ha criticado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, por mostrar su apoyo a Marí "en un caso tan grave de corrupción y acoso a una alta funcionaria".

Así, ha dicho que es una "irresponsabilidad" que Prohens apoye al presidente "cuando se les llena la boca de hablar de que están en contra de la corrupción".

Según los socialistas, el PP intenta hacer creer que "todo es un montaje", aunque el PSOE desde hace años reclama responsabilidades políticas por este caso.