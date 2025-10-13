El PSIB impulsa una campaña para construir con la ciudadanía "la necesaria alternativa" para 2027

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha puesto en marcha la campaña 'Triam lluitar a peu de carrer' con el objetivo de construir con la ciudadanía "la alternativa necesaria" para 2027.

Se trata de una campaña de acción territorial en cada una de las islas que se ha aprobado este lunes en la Comisión Ejecutiva de los socialistas, según ha señalado la formación en nota de prensa.

El secretario de organización y acción territorial, Cosme Bonet, ha subrayado que el objetivo es "pisar todas y cada una de las agrupaciones socialistas con espíritu de proximidad y escucha activa" para "construir, juntamente con la ciudadanía, la alternativa progresista a los gobiernos de derecha y extrema derecha para 2027".

Los socialistas buscan "reactivar su presencia territorial y política" en todas las islas una vez concluidos los procesos internos de la formación pero, sobre todo, "continuar con la tarea de escucha de la ciudadanía" que, han defendido, llevan a cabo regidores, consellers insulares y diputados.

La campaña comenzará este octubre y se alargará hasta principios del año que viene. "Estamos preparando el terreno para que este cambio que ya se respira en la calle sea posible, con una alternativa que se construirá a pie de calle, al lado de la gente, escuchando, y no encerrados en los despachos como hace Marga Prohens", ha dicho Bonet.

La acción contará con cargos orgánicos e institucionales del PSIB y los temas a tratar estarán relacionados con las principales preocupaciones de la ciudadanía de las Islas, según han remarcado, para "hacer de altavoz" de sus reivindicaciones.

Como ejemplos, los socialistas han hecho referencia a la falta de vivienda, la "falta de soluciones" para combatir la saturación turística, el "deterioro y desmantelamiento" de los servicios públicos, la emergencia climática, la movilidad, el feminismo, la defensa de los intereses de Baleares o valores como la democracia y los derechos humanos.

"La escucha de la ciudadanía es parte del ADN del Partido Socialista", ha defendido Bonet, quien ha agregado que la formación nació hace más de 145 años para "estar al lado de la gente, escuchando a quienes no tienen voz y haciéndola oír frente a los poderosos".

Con todo, el secretario de organización ha insistido en la "necesidad de construir una alternativa que sume una gran mayoría social" frente a "una ola autoritaria".