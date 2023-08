El PSIB insiste en la comparecencia de Vidal para "explicar de una vez por todas su relación con los fondos buitre"

PALMA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSIB-PSOE Mercedes Garrido ha vuelto a pedir a la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, una comparecencia en el Parlament para "explicar de una vez por todas sus relaciones con los fondos buitre, beneficiados de las decisiones de su Conselleria".

Así se ha expresado Garrido en una rueda de prensa este jueves, en la que ha asegurado que la consellera de Vivienda "ha mentido a toda la ciudadanía de Baleares" tras "reconocer en distintos medios de comunicación que se reunió con un intermediario --del fondo buitre-- antes de que fuese consellera, cuando hasta ahora solo había dicho que se había reunido por teléfono".

En esta línea, el PSIB ha considerado "imprescindible que Vidal dé la cara y explique sus relaciones con los fondos buitre y Metrovacesa". "Que explique si su carrera profesional como abogada está influyendo en las decisiones que está tomando como consellera", ha añadido.

Además, Garrido ha señalado que desde la formación socialista se preguntan "si la presidenta del Govern, Marga Prohens, conocía esta reunión que tuvo Vidal con el intermediario del fondo buitre".

Igualmente, la diputada socialista ha hecho referencia a que la "operación de retroacción de la compraventa de Metrovacesa fue hecha en pulcritud" y que el Govern de Prohens "no ha explicado por qué ha llevado esta operación a la Fiscalía". "No ha explicado el motivo porque no hay nada que sea constitutivo de delito", ha añadido.