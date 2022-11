El PSIB insiste en "de momento" no tocar el ITS y UP afirma que subirlo es una demanda social

PALMA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSIB en el Parlament, Pilar Costa, ha afirmado este miércoles que la posición de su grupo ante la posibilidad de aumentar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) es "de momento" no tocarlo, frente a la reclamación de Unidas Podemos de incrementarlo argumentando que se trata de una medida con cada vez más aceptación, incluso entre expertos.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Cámara autonómica, Costa ha afirmado este miércoles que no está "ni hablado ni pactado" incluir un aumento del ITS en los presupuestos autonómicos como reclama UP cuyo portavoz, Alejandro López, ha explicado que si no se alcanza un acuerdo previo con los socios de gobierno, se presentará igualmente una enmienda en las cuentas de 2023.

El portavoz de la formación morada ha asegurado que el incremento de la llamada ecotasa es una demanda social y que aunque por parte del PSIB hace semanas, ha apuntado, "no había interés", con el apoyo a la medida por parte del tercer socio, en referencia a MÉS per Mallorca, "el debate no se debe evitar".

La portavoz socialista, por su parte, ha reiterado que su grupo se ciñe a lo aprobado en el proyecto de presupuestos por los tres partidos presentes en el Consell de Govern, es decir, no tocarlo.

"Nos mantenemos, de momento, en la idea de no tocar el impuesto", ha afirmado.