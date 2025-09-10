El PSIB insta al Consell de Mallorca a planificar la gestión de menores migrantes y a cambiar su "actitud partidista"

La portavoz adjunta del PSIB en el Consell de Mallorca, Sofia Alonso, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha exigido al equipo de gobierno y al presidente insular, Llorenç Galmés, una planificación para la acogida de menores migrantes no acompañados, así como un cambio "drástico" en su actitud "partidista" ante la migración.

Así se ha expresado este miércoles la portavoz adjunta del PSIB en el Consell de Mallorca, Sofia Alonso, en una rueda de prensa en la que ha presentado una moción para proponer la elaboración de un plan estratégico urgente para reforzar los recursos y profesionales de atención a menores.

Según la socialista, el equipo de gobierno está haciendo un "uso partidista y electoral del drama migratorio" y, además, "adapta" su política migratoria a sus socios de Vox.

Igualmente, ha reprochado a Galmés que "no acuda" a las reuniones del Gobierno central. "No se pueden quedar de nada si no van a las reuniones", ha afeado la socialista.

Por otro lado, preguntada por la sobresaturaicón del 1.000 por ciento de los centros de acogida que argumenta el Govern, Alonso ha cuestionado este dato, señalando que el Gobierno calculó la capacidad ordinaria de acogida de las Islas en 406 plazas y que, en caso de triplicar esta cifra, se podría hablar de saturación.