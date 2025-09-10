Galmés ve "totalmente lamentable" que el PSIB pida planificación en la gestión de menores migrantes

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha calificado de "totalmente lamentable" la actitud del grupo socialista en relación con los menores migrantes no acompañados al considerar que "dan la espalda" al drama humanitario.

Así lo ha dicho el presidente insular este miércoles en la rueda de prensa de firma del convenio del servicio de atención integral a domicilio con el Govern y tras ser preguntado por las declaraciones de los socialistas, que han pedido planificación en la gestión de los centros de acogida.

Para Galmés, el PSIB "da la espalda" a la crisis migratoria ya que "niega la ruta consolidada" entre el norte de África y Mallorca que es, ha agregado, la que más crece.

También ha cargado contra el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por "negarse" a reunirse con los presidentes de los consells insulares para abordar la cuestión, y contra el Ejecutivo central por "imponer" el reparto de menores migrantes no acompañados.

"No pueden hablar de humanidad cuando tratan a los menores como una mercancía más", ha reprochado, a la vez que ha insistido en la "necesidad" de que el Gobierno "solicite el control de Frontex para evitar más muertes e impedir la llegada masiva de inmigrantes".

EL PP ACUSA AL PSOE DE "ABANDONAR" LA ISLA

La portavoz del PP en el Consell, Núria Riera, se ha sumado a las críticas hacia los socialistas en este sentido, recriminando que "conviertan la situación de los menores migrantes en un arma partidista, sin importarle ni su vida ni su futuro".

"En lugar de defender Mallorca ante la avalancha de llegadas y la saturación del sistema de protección, prefiere hacer discursos, atacando al PP con insultos y falsedades", ha dicho Riera, según ha trasladado el PP en nota de prensa.

Según la 'popular', llega una patera cada dos horas a las costas de Mallorca, el sistema de protección está a un 1.150 por ciento de sobreocupación, y el Consell tutela a 460 menores migrantes, dos de cada tres del sistema.

En relación con la moción socialista, que se debatirá en el pleno de este jueves, que pide planificación en la gestión de menores, Riera la ha calificado como "un ejercicio de propaganda para blanquear la nefasta gestión del Gobierno central".

"Nunca antes se había visto utilizar un tema tan serio para enfrentar comunidades con repartos impuestos mientras se abandona Mallorca", ha aseverado, agregando que los socialistas tratan a los menores "como mercancías".

La portavoz ha hecho hincapié en que su grupo "siempre ha defendido una gestión seria, humanitaria y responsable", que pasa por rechazar el reparto de menores migrantes, exigir la dimisión del delegado del Gobierno en las Islas, reclamar la activación de Frontex y el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por otro lado, el grupo 'popular' insular ha registrado una moción en defensa del turno de oficio y la justicia gratuita en Mallorca, con el objetivo de garantizar una financiación "digna" para los casi 700 abogados que dan cobertura a miles de ciudadanos vulnerables cada año.

"El PP de Mallorca defiende una justicia gratuita, digna y de calidad, y reclama al Ministerio de Justicia que deje de precarizar a los profesionales y a los ciudadanos que dependen de este servicio esencial", ha añadido Riera.