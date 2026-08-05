El PSIB de Llucmajor acusa al Ayuntamiento de no devolver 16 millones cobrados de más por la tasa de basuras. - PAIB-PSOE

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Llucmajor ha acusado este miércoles al Ayuntamiento de no devolver cerca de 16 millones de euros que, según sostiene, se han cobrado de más a la ciudadanía a través de la tasa de basuras durante los últimos siete años, después de que el equipo de gobierno rechazara una iniciativa para revisar el importe y reintegrar el supuesto exceso recaudado.

Según ha indicado la formación socialista en un comunicado, la propuesta también planteaba encargar un estudio técnico para determinar el alcance del sobrecoste, una medida que, según ha recordado, fue aprobada por unanimidad hace diez meses, aunque, asegura, nunca llegó a ejecutarse.

El portavoz municipal del PSIB, Jaume J. Oliver, ha cifrado en 16 millones de euros el sobrecoste acumulado y ha sostenido que esa cantidad corresponde a la diferencia entre lo recaudado mediante la tasa y el coste efectivo del servicio abonado a la empresa concesionaria.

A juicio de Oliver, esta situación vulnera el principio de correspondencia que rige las tasas, al considerar que no pueden generar superávit, especialmente cuando, según ha afirmado, el servicio "no se está prestando de manera adecuada".

El portavoz socialista ha criticado que el equipo de gobierno haya cambiado el sentido de su voto respecto al acuerdo adoptado por unanimidad el pasado mes de octubre para revisar la tasa.

"No se entiende que en octubre votaran por unanimidad y ahora en contra. Los ciudadanos no se merecen pagar una tasa por un servicio que no se está prestando y que, además, genere superávit cada mes", ha manifestado.

Asimismo, ha asegurado que la inacción del Gobierno municipal ha provocado que Llucmajor acumule "meses de falta de servicio" y una recaudación indebida que, según sostiene, se ha repetido año tras año.

En este sentido, ha recordado que el pleno municipal declaró la pasada semana la situación de emergencia sanitaria en el municipio a iniciativa de los cuatro grupos de la oposición por la acumulación de residuos en la vía pública.

Por último, Oliver ha acusado al equipo de gobierno de rechazar también la realización de un estudio técnico que permita revisar la tasa y determinar el alcance real del supuesto sobrecoste, y ha considerado que este cambio de postura evidencia, a su juicio, una falta de compromiso con la ciudadanía.