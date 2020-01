El PSIB se mantendría como primera fuerza en Baleares en unas nuevas generales, y Vox sería la tercera, según el CIS

Publicado 16/01/2020 17:08:08 CET

La mayoría de los baleares afirma que Cataluña y la exhumación de Franco no influyeron en su decisión de voto el 10N

PALMA DE MALLORCA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB se mantendría como primera fuerza en Baleares si se celebrasen unas nuevas elecciones generales, con un 21,6% de la intención de voto, según el avance del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúa a Vox como tercera fuerza por delante de Unidas Podemos.

En concreto, en Baleares, por detrás del PSIB se sitúan en intención de voto el PP (11,6%), Vox (11,1%), Unidas Podemos (9,5%) y Cs (1,5%). Con todo, más de la mitad de los baleares encuestados afirma que no tiene simpatía por ninguno de estos partidos (57,5%).

En cuanto a los líderes políticos, los baleares otorgan un suspenso a todos ellos, con el socialista Pedro Sánchez como el mejor valorado (con una nota media de 4 puntos sobre 10). En el extremo opuesto, el peor valorado en Baleares es el líder de Vox, con 3,2 puntos.

LOS BALEARES DICEN QUE LOS SUCESOS EN CATALUÑA NO LES INFLUYERON

El 89,4% de los baleares afirma que la exhumación de Franco no influyó en su decisión de voto, y el 74,9% sostiene que tampoco lo hizo lo que ocurría en Cataluña.

Un 61,7% de los encuestados en las Islas dice que decidió su voto "con convicción", mientras que el 29,2% lo hizo "con ciertas dudas". El 4,2% se decantó por un partido "porque se trataba del mal menor" y el 5% "para evitar que pudiera ganar otro partido".

Entre los encuestados que votaron, buena parte lo hicieron considerando que el partido escogido era el que mejor representaba sus ideas (27%), mientras que un 16% se decidió por ese partido porque siempre vota a la misma fuerza o por el candidato.

Un 66,7% tenía decidido su voto desde antes del inicio de la campaña electoral, y un 27,5% en algún momento de la campaña y precampaña pensó en no votar. Además, la mayor parte de los baleares votando usando la cabina y cogiendo las papeletas en el colegio electoral.

En cuanto a quienes no votaron, manifiestan que fue porque no quisieron, y no porque no pudieran; las principales razones, para mostrar su descontento, porque ningún partido les inspiraba confianza y porque dicen estar "hartos" de la política.