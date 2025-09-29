PSIB Menorca exige explicaciones a Lafuente por la recepción de obras de puerto de Fornells con "graves deficiencias"

MENORCA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB Menorca ha exigido explicaciones "inmediatas" al conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, por la recepción de las obras del puerto de Fornells con "graves deficiencias".

Los socialistas han reaccionado así ante el informe publicado sobre las obras del puerto de Fornells, en que se refieren al proyecto como "mal diseñado" y "ejecutado con defectos".

En un comunicado, han reprochado la decisión de recepcionar estas obras al "darlas por buenas" cuando contaban con "irregularidades". Hay que recordar que estas obras se iniciaron durante la pasada legislatura y estaban previstas para ser finalizadas dentro de la actual legislatura, coincidiendo con el periodo en que Lafuente ejerce la presidencia de Puertos de Baleares.

Cuando se finalizaron las obras, se abrió el periodo de revisión técnica antes de su recepción. En aquel momento, el mismo conseller afirmó que "todo estaba correcto", por lo que así se recepcionaron las obras.

"No se puede olvidar que Lafuente era y es el responsable último, como presidente de Puertos IB, de la recepción y de la certificación del final de obra. Ahora, después de casi un año, el propio conseller reconoce la existencia de desperfectos en estas obras que él mismo había validado", han censurado.

Ante esta contradicción, el PSIB pregunta por qué dio por buenas unas obras en las que admite que "presentaban defectos" y por qué "se niega" a comparecer en el Parlament para dar explicaciones.

Hay que recordar que hace un año el PSIB registró una petición formal de comparecencia y han recriminado que, 11 meses después, "todavía no ha dado la cara".

En este contexto, los socialistas quieren conocer los intereses que se "esconden" detrás esta actitud sistemática de "no querer asumir su responsabilidad".

El PSIB de Menorca ha exigido la comparecencia inmediata del conseller, ahora más que nunca, para explicar "por qué se recepcionó una obra con defectos y por qué ha querido esconderlo durante casi un año".

Por su parte, la diputada del PSIB Carol Marqués ha apuntado que esta "incoherencia se tiene que explicar" y ha considerado que el conseller tiene que "dar cuentas de lo que realmente ha pasado a Fornells". "No puede echar pelotas fuera o culpar a otros de una situación de la que él era y es el responsable", ha recalcado.