El PSIB no se cierra a permitir la aprobación del techo de gasto y espera que el PP plantee "trabajar juntos"

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, no se ha cerrado a la posibilidad de permitir la aprobación del techo de gasto y ha dicho estar a la espera de conocer cuál será el "talante" del PP.

"Si es un talante de avanzar y de tomar medidas en las que podamos trabajar juntos, hablemos", ha dicho este jueves en declaraciones a los medios de comunicación.

Negueruela y el diputado socialista Llorenç Pou se han reunido esta tarde con los vicepresidentes del Govern, Antoni Costa y Antònia Maria Estarellas, para negociar la eventual aprobación del techo de gasto.

Ha sido el primer encuentro de la ronda de reuniones que el Ejecutivo autonómico tiene intención de mantener con los diferentes grupos políticos y que seguirán esta tarde con la portavoz de Vox, Manuela Cañadas.

El Consell de Govern aprobó el pasado viernes un techo de gasto no financiero de 6.924,2 millones de euros, lo que supone un incremento de 361,3 millones respecto al del pasado ejercicio.