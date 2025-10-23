Vox espera a tener garantías de que el PP cumplirá sus acuerdos pendientes para estudiar el techo de gasto

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha dicho que su partido esperará a que el Govern presente un calendario para implantar las medidas pactadas con el PP antes de estudiar el techo de gasto propuesto por el Govern.

Cañadas se ha reunido la tarde de este jueves con los dos vicepresidentes del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa y Antònia Maria Estarellas, para negociar la aprobación del techo de gasto, el paso previo necesario para la elaboración de unos nuevos presupuestos.

A la salida, la portavoz de Vox no ha querido desvelar cuál es el posicionamiento de su partido y ha emplazado a después de que se presente un calendario para implantar las medidas pactadas con el PP a cambio de su apoyo a las cuentas autonómicas de 2025.

Esta calendarización de las medidas, que incluyen entre muchas otras la inclusión del castellano como lengua vehicular en la educación, podría presentarse la semana que viene, ha adelantado Cañadas.

Una vez tengan consensuado y rubricado este documento, ha asegurado, empezarán las negociaciones de verdad y valorarán qué políticas exigen al Ejecutivo a cambio de su apoyo. Aunque no ha avanzado cuáles serán, sí ha concedido que girarán principalmente alrededor de la vivienda y la inmigración.