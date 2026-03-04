El PSIB pedirá el apoyo del Parlament a la postura del Gobierno central sobre la guerra en Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza una declaración institucional para valorar los últimos acontecimientos internacionales, en el Palacio de la Moncloa. - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Parlament con la que se reclamará un apoyo a la postura del Gobierno central en contra de la guerra en Irán y en favor del derecho internacional.

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha señalado que la consigna del "no en la guerra" recordada este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nace "del más profundo del sentimiento socialista y de la ciudadanía de Baleares".

De este modo, ha indicado que, ante la escalada que se ha producido en Irán, el PSOE se ha pronunciado del "mismo modo" que lo hacen "casi todas las organizaciones sociales y civiles de Baleares y del conjunto del Estado". Así, ha avanzado que el PSIB apoyará cualquier tipo de manifestación que se haga en las islas o en el conjunto del Estado.

Negueruela ha señalado que esta situación ha sido "provocada por Estados Unidos" y ha pedido que se diga "claramente un no a la guerrá" y se haga una defensa del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de los mecanismos establecidos después de la Segunda Guerra Mundial para la gestión de los conflictos "de forma dialogada a través de las Naciones Unidas".

Para los socialistas, "no es admisible" aceptar acciones unilaterales como las impulsadas por el presidente de los EEUU, Donald Trump, puesto que quienes sufren de forma directa el conflicto es "la población civil".

En ese sentido, ha citado el "brutal" bombardeo contra la población civil en la escuela de niñas a Minar, en el sur de Irán, contra hospitales de la zona o con lo que ha sucedido en Gaza, donde se ha "aniquilado y se ha cometido genocidio sobre las personas que viven allí".

Después de expresar su apoyo al Gobierno del Estado, para no autorizar el uso de bases militares para acciones que contribuyan a conflictos sin el apoyo internacional, el portavoz del PSIB ha hecho un llamamiento para que el PP dé el apoyo a la PNL.

"El PSIB espera tener el apoyo del PP de Prohens. No se espera mucho de Vox pero se verá si el PP también está con Trump, como Ayuso o si apoya un 'no' a las políticas de Trump, como hacen los principales socios de la Unión Europea", ha apuntado.

Por otra parte, Negueruela ha adelantado que en el próximo pleno del Parlament preguntarán al conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, sobre la situación en Agama, después de que se haya anunciado el cierre de la planta en Mallorca.

En este sentido, Negueruela ha advertido que el PP dice que está "comprometido" con el campo o la reindustrialización pero ha afirmado que, al mismo tiempo, Simonet va a la feria turística ITB de Berlín a "convertir el campo en un 'resort'". "Es un poco el estilo de Trump, que es hacer 'resorts' para todos los problemas que uno pueda tener", ha ironizado Neugueruela.

Al mismo tiempo, ha sembrado dudas sobre si Simonet se plantea una "reindustrialización del campo" o una "returistificación del campo", para "hacer hoteles allá donde había industrias lácteas".