El PSIB pedirá explicaciones a Vera por el "caos" en la adjudicación de plazas de los docentes interinos

Las diputadas socialistas Amanda Fernández y Mercedes Garrido, reunidas con los representantes de la plataforma de interinos afectados por las adjudicaciones que está en vías de constitución. - PSIB

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB pedirá explicaciones al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, por el "caos" en la adjudicación de las plazas del personal docente interino.

Las diputadas del grupo socialista en el Parlament Amanda Fernández y Mercedes Garrido se han reunido este miércoles con representantes de la plataforma de interinos que está en proceso de constitución para conocer y debatir sus principales preocupaciones.

El partido, en un comunicado, ha lamentado que el Govern "haya vuelto a repetir el caos" en la adjudicación de plazas del personal docente interino que se deben cubrir en los diferentes centros educativos cuando quedan aproximadamente dos semanas para que comience el nuevo curso escolar.

El proceso, ha señalado Fernández, se ha realizado "con numerosas irregularidades y oscurantismo" por parte de la Conselleria de Educación, motivo por el que ha adelantado que pedirá explicaciones a Vera.

Para empezar, ha apuntado la también secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), "no se publicó el listado de las plazas que se ofrecían, justo al inicio del trámite de la selección de plazas". Un documento que, ha explicado, se publicada cada año en formato PDF y que daba garantías de que el proceso era "transparente".

Otra supuesta irregularidad, ha proseguido Fernández, ha sido que la convocatoria "no ha respetado ni tan solo sus propias bases" y que la oferta de plazas "no se ha hecho correctamente". Un hecho que ha ocasionado que algunos interinos con menos puntuación hayan pasado por delante de otros con una más elevada, ha asegurado.

Pero lo que ha causado un mayor "caos", ha subrayado, ha sido que la firma de la resolución de la lista definitiva se ha producido "dos horas antes de acabar el plazo de reclamaciones" estipulado, de modo que han quedado cuestiones que los interinos no han podido plantear.

Por todo ello, al acabar la reunión con la incipiente plataforma de interinos afectados, la diputada ha anunciado que pedirá explicaciones a Vera. "Que explique todo este caos, que diga por qué no se han tenido en cuenta las reclamaciones, por qué el proceso no ha sido tan poco transparente e irregular", ha incidido.

El grupo parlamentario socialista también exigirá que la resolución definitiva quede sin efecto y se vuelva a realizar la adjudicación "de forma correcta, en tiempo y forma".

Por otra parte, el PSIB se ha comprometido a impulsar una iniciativa en la Comisión de Educación del Parlament --que trabajarán de forma conjunta con los interinos y los sindicatos--, para mejorar el proceso de cara al curso que viene.

"Y que así se pueda comenzar el próximo inicio de curso con normalidad y con garantías de una mejora de la calidad educativa", ha sentenciado Fernández.