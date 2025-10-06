PSIB pide al Consell de Ibiza la creación de una Oficina de atención a los afectados por las inundaciones

Un militar de la UME en una calle anegada de agua tras las lluvias, a 1 de octubre - Germán Lama - Europa Press

IBIZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha pedido al Consell de Ibiza la creación urgente de una Oficina de atención a personas y empresas afectadas por las inundaciones para centralizar las información y el apoyo sobre reclamaciones y ayudas.

La portavoz del PSOE, Elena López, ha explicado que la magnitud de los daños requiere de "una respuesta coordinada y ágil", por lo que ha considerado "fundamental" que el Consell asuma un papel activo en la atención a la ciudadanía.

Desde el PSOE han señalado que las instituciones deben estar junto a las personas, reduciendo la burocracia, porque lo importante es que las ayudas puedan recibirse "de manera rápida y efectiva".

Según ha explicado la formación, muchas empresas y familias han sufrido daños importantes, con pérdidas en sus actividades económicas. "No se trata sólo de reparar los daños y recuperar la normalidad, sino de acompañar a los afectados y dar seguridad en todos los trámites", han reiterado.

El PSOE pedirá que las instituciones en las Islas impulsen líneas propias de ayudas para complementar los recursos estatales. Además, ha destacado la importancia de trabajar de manera coordinada para garantizar una respuesta "rápida y eficaz".

Según han señalado, las inundaciones han mostrado la vulnerabilidad de la Isla ante fenómenos meteorológicos extremos, por lo que hay que actuar "inmediatamente" para ayudar a los afectados y además hay que planificar medidas de protección y prevención.

Así, los socialistas exigirán al Govern y al Consell de Ibiza "frenar este modelo territorial del PP que prima el crecimiento turístico y urbanístico por encima de la seguridad de las personas".