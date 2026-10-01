El PSIB pide detener la aportación extraordinaria del Consell de Mallorca a Tirme y no descarta acudir a los tribunales

Archivo - Planta de Tirme. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB presentará una moción para que el Consell de Mallorca detenga la tramitación de la aportación extraordinaria de 41 millones de euros a Tirme y ha indicado que no descarta la vía judicial.

Así lo han indicado la secretaria general de la Federació Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, y la portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en una rueda de prensa ofrecida este jueves, en la que han criticado el "malgasto" de los dineros públicos de la institución insular en la gestión de residuos.

Cladera ha sugerido que no se debería aportar "ni un euro más" a Tirme, hasta que la Sindicatura de Comptes no analice estas operaciones financieras de traspaso de dinero público desde el Govern y el Consell de Mallorca a la gestora de las basuras, algo que, a su juicio, "huele mal".

Fernández ha censurado que un mes después de que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, anunciara que se haría una auditoria a raíz del informe de la Intervención General de la propia administración por los beneficios "estratosféricos" de Tirme, "no se sabe nada".