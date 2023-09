El PSIB pide al Govern que "aclare" quién dio "la orden de reservar el aparcamiento" para Vidal

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Marc Pons, registrará una batería de preguntas en el Parlament para que el Govern "aclare quién dio la orden de reservar un aparcamiento de carga eléctrica destinado a los vehículos de los trabajadores del servicio de inspección de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, para destinarlo al uso privado de la consellera, Marta Vidal".

Según ha informado la formación este sábado en una nota de prensa, el diputado socialista pedirá a quién trasladó la consellera la petición de disponer de una plaza de aparcamiento en la Dirección General de Movilidad, así como el motivo, la fecha en la que se formuló esta petición y si considera adecuado en el código ético el hecho de disponer de una plaza de aparcamiento "en detrimento de los vehículos de la misma Conselleria".

Para los socialistas, las declaraciones del portavoz del Govern, Antoni Costa, este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, "suponen el reconocimiento de la denuncia de uso particular e indebido que ha hecho Vidal de este aparcamiento, puesto que confirmó que lo ha usado dos veces".

"El aparcamiento estaba reservado con conos, cadenas y la matrícula del coche de la consellera", por lo cual, los socialistas se han preguntado "cómo es posible que si Vidal no había dado la orden, no se extrañara de que tuviera que quitar las cadenas para poder aparcar y haya dado la orden de retirada este viernes, y no cuando lo vio".

Asimismo, Pons también solicitará al Ejecutivo autonómico "quién ordenó a los trabajadores las tareas de colocar la placa con el número de matrícula, instalar la cadena y los conos, cuando se colocó el metacrilato con el número de la matrícula del vehículo de la consellera y cuál ha sido el coste económico de la instalación de esta placa".

Finalmente, los socialistas también pedirán si Vidal ha hecho la petición de uso exclusivo de cualquier otro espacio o servicio de uso para los trabajadores de la Conselleria o para el público en general.

En cualquier caso, el PSIB ha criticado que tanto Vidal como Costa "han vuelto a mentir a la ciudadanía en el uso inapropiado y particular de un aparcamiento de uso para los trabajadores públicos de su Conselleria para poder hacer su trabajo, como ya mintieron sobre la relación de Vidal con el fondo buitre beneficiado por sus decisiones en la operación de Metrovacesa".