El PSIB pide al Govern que negocie con la oposición las medidas para paliar el impacto del conflicto en Irán

Archivo - El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha reclamado al Govern que negocie con la oposición las medidas para paliar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio.

En la rueda de prensa previa al pleno, el socialista ha apremiado al Govern a aprobar un paquete de medidas sin esperar a que la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, regrese de su viaje institucional. "La respuesta no puede esperar más", ha dicho.

En este sentido, Negueruela ha considerado que la agenda de Prohens en la República Dominicana y Punta Cana es "compleja de justificar" y ha apuntado que con su ausencia "ha fallado el liderazgo" en el Ejecutivo para sacar adelante un paquete de medidas.