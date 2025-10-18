El PSIB pide a Prohens que priorice el tren de Llevant al ser el proyecto ferroviario "más avanzado"

La secretaria general de la FSM, Amanda Fernández, y el alcalde de Artà, Manolo Galán. - PSIB

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista de Mallorca (FSM) ha reclamado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que priorice el tren de Llevant "en lugar de relegarlo" al ser el proyecto ferroviario que se encuentra en estado "más avanzado".

Los socialistas, en un comunicado, han criticado que el Ejecutivo autonómico "prefiere hacer las líneas que no tienen ni proyecto, ni trazado, ni financiación antes que el proyecto de Llevant, que estaba preparado para comenzar las obras".

"No entendemos cómo la señora Prohens prioriza el tren a Alcúdia, que tiene un rechazo total entre la gente y los vecinos de Sa Pobla, o por qué prioriza el tren a Campos, su municipio, que no tiene ni proyecto, ni trazado ni consenso social", ha dicho la secretaria general de la FSM, Amanda Fernández.

Por el contrario, ha sostenido, el tren de Llevant --impulsado por el Govern del Pacte durante la pasada legislatura-- se dejó listo para comenzar las obras con una financiación de 30 millones de euros procedentes del impuesto de turismo sostenible (ITS) para 2023.

"Tiene el apoyo de la gran mayoría de la ciudadanía, el apoyo institucional de todos los ayuntamientos de la comarca, trazado y proyecto, por lo cual queremos que llegue cuanto antes mejor a Cala Rajada", ha incidido la también diputada socialista en el Parlament.

El alcalde de Artà, Manolo Galán, ha considerado que "el PP discrimina la comarca de Llevant en materia de infraestructuras ferroviarias" y ha recordado que en la legislatura del expresidente José Ramón Bauzá "se paró cuando ya estaba empezado y se devolvió el dinero que había para financiarlo".

"En 2023, con financiación del ITS ya asignado, Marga Prohens lo vuelve a parar. La semana pasada dijo que había financiación de la comunidad autónoma para todas las líneas de tren menos para la de Llevant, y que si queríamos financiación teníamos que ir a Madrid", ha apuntado.

El alcalde socialista ha defendido que los ciudadanos de la comarca "tienen los mismos derechos y merecen el mismo trato en materia de movilidad ferroviaria que los del resto de Mallorca".