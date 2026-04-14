El PSIB pide que la vivienda pública no sea para altos cargos y Mateo rebate: "Que no sea para la amante de un ministro"

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

El PSIB ha pedido al Govern que las promociones de vivienda públicas no acaben en manos de "familiares de altos cargos", como ha sucedido en Alicante o Málaga, a lo que el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha replicado pidiendo a los socialistas que "vigilen que no se adjudiquen al amante de algún ministro".

El intercambio de acusaciones ha tenido lugar en el pleno del Parlament de este martes después de que la diputada Mercedes Garrido preguntara "para quién son las viviendas que se construirán en Baleares".

La socialista ha reprochado al Ejecutivo autonómico la ausencia de nuevas promociones de viviendas de protección pública o el "ínfimo número" de viviendas de precio limitado (VPL).

"¿Puede asegurar que en estos pisos no va a pasar lo que pasó en Alicante y Málaga y no acabarán adjudicados a familiares de altos cargos?", le ha preguntado la diputada.

Mateo ha considerado que la pregunta de la socialista responde al "nerviosismo" de su partido al ver que el plan de choque del Govern ya tiene en planificación 7.000 viviendas y otras 1.200 de carácter público.

"Nosotros apostamos por una política de incentivos, no por las políticas mágicas de la izquierda de intervenir, que son fórmulas que no funcionan", ha contrapuesto.

Aunque no ha respondido de forma directa a la pregunta de la socialista acerca de los casos de Alicante y Málaga, el conseller ha ironizado refiriéndose al juicio del caso mascarillas que el Tribunal Supremo sigue contra el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

"Espero que vigilen que ninguna VPO o VPL pueda adjudicarse, no sé, a la amante de un ministro", ha sentenciado.

TANTEO Y RETRACTO

Mateo también ha tenido que responder a las preguntas del socialista Marc Pons, quien le ha recriminado que el Govern no haya hecho uso de la figura del tanteo y retracto para poder ampliar el parque público de vivienda que gestiona el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

"Los 88 pisos de Metrovacesa con los que se tiraron atrás hoy serían vivienda pública asequible. ¿Por qué teniendo esta herramienta no la ejercen?", ha cuestionado el diputado, quien también le ha echado en cara un caso registrado en Sa Pobla o las 209 compraventas de grandes tenedores registradas.

El conseller ha asegurado que el tanteo y retracto se ejerce "siempre que la ley y los criterios establecidos por el Ibavi lo permiten", respondiendo a criterios técnicos y no políticos.

"Es una iniciativa más para afrontar la crisis de la vivienda y siempre que es posible los técnicos analizan cada caso. No se puede siempre, a veces, como cuando hay inquilinos o personas ocupando o las viviendas están en subasta, no podemos aunque queramos", ha insistido.

En la promoción de Sa Pobla, ha asegurado, no se daban las condiciones para que el Govern pudiera comprar las viviendas e incluirlas en el parque público porque el propietario "no era un gran tenedor".

LA LEY DE LA SERRA

La también socialista Amanda Fernández, por último, le ha preguntado al conseller acerca de las quejas expresadas por diversas entidades ciudadanas acerca de la ley de la Serra de Tramuntana en la que trabaja el Consell de Mallorca.

La diputada ha aprovechado para denunciar públicamente los problemas de acceso a la vivienda y de movilidad que padecen los vecinos de los municipios de la Serra, uno de los lugares de Baleares "más afectados".

Mateo, por lo que respecta a la ley de la Serra, ha defendido que la administración se está reuniendo "con todo el mundo" para escuchar las diferentes demandas.

Acerca de los problemas de acceso a la vivienda en la Serra de Tramuntana ha prometido que se construirán promociones públicas y, sobre la congestión viaria, ha asegurado que ahora hay más frecuencias el TIB que nunca.