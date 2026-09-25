El PSIB presenta 96 propuestas al Consell de Mallorca para negociar el nuevo Plan de Juventud

El conseller insular del PSIB y secretario general de las juventudes socialistas de Mallorca, Joan Méndez, y la portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera. - EUROPA PRESS

PALMA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha presentado 96 propuestas al equipo de gobierno del Consell de Mallorca para negociar el nuevo plan de juventud de la institución pero ha advertido que sus "líneas rojas" serán algunos temas como emancipación de los jóvenes, el cambio climático, y el uso del catalán.

El conseller y secretario general de las Juventudes Socialistas de Mallorca, Joan Méndez, ha explicado este viernes en rueda de prensa que dos de las propuestas más destacadas respecto a la emancipación es topar el precio de alquiler y recuperar el bono de emancipación, que el Consell de Mallorca suprimió en 2023.