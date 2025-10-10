El PSIB presenta una ley para que los ayuntamientos puedan declarar zonas tensadas y limitar los alquileres

De izquierda a derecha, el alcalde de Maó, Héctor Porns, la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, y el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha presentado una proposición de ley en el Parlament para que los ayuntamientos de Baleares puedan declararse zonas de mercado residencial tensionado y se limiten los alquileres.

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha anunciado esta medida, en una rueda de prensa ofrecida este viernes en la sede del PSIB, con la que pretenden que la vivienda "sea un derecho y no un bien de mercado".

Armengol ha indicado que la intención de la normativa es que las corporaciones municipales que lo deseen puedan solicitar esta medida de control de precios, ante la negativa del Govern a acogerse a la Ley estatal de Vivienda.

De hecho, ha criticado la "incapacidad" e "ineficiencia" del Ejecutivo autonómico para "hacer políticas de vivienda", lo que ha provocado que los precios de los alquileres en Baleares se hayan "inflado" y las familias "no puedan acceder" a una vivienda.

Esta ley permite que los pequeños propietarios que rebajen un 5% los alquileres obtengan una deducción fiscal del 90% o del 70% para quienes alquilen su inmueble a jóvenes, entre otros aspectos.

Por otra parte, el PSIB también ha presentado una iniciativa legislativa para prohibir los alquileres turísticos en bloques plurifamiliares, con el objetivo de que estas viviendas pasen al alquiler residencial.

