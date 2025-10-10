Maó y Ciutadella iniciarán los trámites para solicitar al Govern ladeclaración de zona tensionada

MENORCA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha anunciado este viernes que Maó y Ciutadella serán los municipios de Menorca que iniciarán los trámites para solicitar formalmente la declaración de zona tensionada al Govern.

Los socialistas han indicado que esta iniciativa tiene como objetivo instar al Ejecutivo autonómico a cumplir la normativa y activar los mecanismos previstos para hacer frente a la crisis de vivienda.

En esta línea, han explicado que, según los datos recogidos por el Ibestat, Maó y Ciutadella superan el umbral de esfuerzo financiero del 25 por ciento de la renta familiar disponible, un criterio utilizado para determinar si un municipio puede ser declarado zona tensionada.

Concretamente, en Maó el esfuerzo para acceder a una vivienda se sitúa en el 28,9 por ciento, mientras que en Ciutadella alcanza el 26 por ciento . "Estas cifras demuestran que el acceso a una vivienda digna es una de las principales preocupaciones y dificultades a las que se enfrentan muchas familias menorquinas", han indicado desde el PSIB.

Los alcaldes socialistas han coincidido en que "ha llegado el momento de que los ayuntamientos "tomen la iniciativa ante la pasividad del Govern", porque "no se puede mirar hacia otro lado" mientras haya familias que "lo estén pasando tan mal para acceder a una vivienda digna o pagar un alquiler asequible".

"Es tarea de las administraciones estar a su lado y aplicar la normativa disponible para afrontar este problema y ofrecer soluciones reales", han añadido.

La iniciativa se ha presentado este viernes en la sede del PSIB por parte de la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, al subrayar que Baleares vive "una emergencia residencial sin precedentes", con un incremento del 30 por ciento del precio del alquiler en solo dos años y un coste medio de 1.500 euros mensuales por un piso de 80 metros cuadrados. Además, el precio medio del metro cuadrado para la compraventa de vivienda alcanza los 4.000 euros.

"Esta situación, que afecta especialmente a jóvenes, familias trabajadoras y colectivos vulnerables, se ha visto agravada por la falta de implicación del Govern del PP en la ampliación del parque público de vivienda y por políticas que han favorecido la especulación inmobiliaria por encima del derecho a la vivienda de la población", han remarcado los socialistas.

Ante este contexto, el PSIB ha señalado que "no permanecerán pasivos" y desplegarán este plan de medidas en todos los ayuntamientos de Baleares.