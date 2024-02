El PSIB presenta una moción para que el Consell modifique las bases de las ayudas a entidades del tercer sector

PALMA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB en el Consell de Mallorca defenderá una moción en el pleno de la institución insular, previsto para este jueves, con la que pretende que se modifiquen las bases de las ayudas a las entidades del tercer sector, que entregan alimentos y productos de higiene a personas con necesidades económicas.

El Grupo Socialista ha aseverado que se trata de una propuesta de "marcado carácter social" que intenta "corregir una política errática en materia social, por la falta de iniciativas del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS)", según ha apuntado la portavoz del PSIB en el Consell, Catalina Cladera.

Además de este cambio en las bases, también solicitan el incremento de la partida que el IMAS ha destinado a este sector de la inclusión social y que se hagan las modificaciones necesarias, para poder "agilizar" la convocatoria y hacerla "accesible" a las entidades que en 2023 "han visto como no les han llegado los recursos comprometidos de inicio, para poder realizar la distribución de los productos de primera necesidad entre las personas usuarias de este servicio".

La representante de los socialistas ha indicado que se trata de un momento de "gran necesidad social" y "no se puede dejar a algunas de las entidades sin cobertura", puesto que ha afirmado que "han recibido algunas quejas de estas entidades, porque no tienen tramitada la subvención del IMAS para la compra de alimentos y productos de higiene", algo que ha apuntado que "compromete su labor, ya que si no tienen recursos, no podrán distribuir alimentos y productos de primera necesidad".

La consellera insular socialista, Sofia Alonso, ha subrayado que las entidades del tercer sector que son "más pequeñas se encuentran con dificultades para cumplir los requisitos que les impone el IMAS, por lo que recibir las ayudas comprometidas se les hace imposible".

Así, ha apelado a la "gran necesidad social" que tienen las personas que requieren de una ayuda, pese a que el perfil de personas atendidas incluye a gente con trabajo y nómina, que "a pesar de todo no llegan a fin de mes y necesitan esa ayuda en forma de productos básicos que aligeran sus gastos mensuales".

Cladera también ha criticado la "falta de sensibilidad social" del IMAS que, desde su punto de vista, "no ha hecho ninguna apuesta por incrementar estas ayudas". Asimismo, ha recalcado que la institución presidida por Guillermo Sánchez "ha eliminado ayudas que el IMAS instituyó en la parte final de la pasada legislatura por valor de 13 millones de euros".

De esta manera, ha alegado que, a su juicio, "ve claro que la prioridad del equipo de gobierno de PP y Vox no está en la política social" y ha recordado los 43 millones de euros que el Consell ha destinado a mantener la tarifa de la basura "exactamente como estaba, en lugar de abordar necesidades sociales reales en Mallorca".

Además, la moción también insta al Consell de Mallorca a incrementar en cinco millones de euros las aportaciones del IMAS a los servicios sociales de los ayuntamientos de Mallorca, para dotar a una línea directa para atender situaciones de "urgente necesidad", como han asegurado que se hizo durante la pasada legislatura en el momento de la crisis económica generada a raíz de la pandemia.

De igual modo, la moción de los socialistas incluye otro punto para apoyar la política de escudo social que impulsa el Gobierno central.