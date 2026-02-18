El PSIB propone una ley para denegar las licencias VTC suspendidas y proteger al sector del taxi

El PSIB propone una ley para anular las licencias para blindar a los taxis frene a Uber. - PSOE

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha anunciado este miércoles que propondrá una enmienda a la ley de simplificación, también conocida como ley ómnibus, actualmente en tramitación, para proteger al sector del taxi y denegar las cerca de 10.000 licencias de VTC que permanecen suspendidas.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, ha explicado que la iniciativa pretende elevar a rango de ley la regulación del taxi y de las VTC tradicionales con el objetivo de evitar un "desembarco masivo de Uber".

El texto, que el grupo prevé registrar el próximo viernes, plantea rechazar tanto las solicitudes de VTC en trámite como las que se presenten en el futuro.

El PSIB ha trasladado esta propuesta al considerar "insuficiente" el reglamento que el Govern prevé aprobar este viernes sobre esta materia y ha acusado al PP de haber redactado el texto "a espaldas" del sector del taxi y del resto de grupos parlamentarios. "No es lo que se acordó hace dos años", ha subrayado.

La propuesta socialista, anunciada tras una reunión con el presidente de la Asociación Sindical de Autónomos del Taxi de Mallorca-Pimem, Gabriel Moragues, rechaza los planes del Govern para tramitar nuevas licencias de VTC.

Además, el PSIB plantea que Mallorca se configure como área única para la prestación del servicio de taxi, con la posibilidad de que los municipios puedan desvincularse si así lo solicitan.

NO SE BUSCAN "EQUILIBRIOS" CON UBER

Por su parte, Negueruela ha reiterado que no se tiene que buscar un equilibrio frene a la regulación frente a las empresas privadas de transportes como Uber.

Así, ha criticado que el Govern esta "intentando contentar a todo el mundo" en vez de enfocarse en los taxistas. "Si se habla de proteger la gente de aquí, los autónomos que han estado aquí toda la vida haciendo trabajo son los del sector del taxi", ha dicho.

Por último, el PSIB ha tendido la mano al Govern para negociar estas medidas en el Parlament con el fin de "proteger a los autónomos locales" y ha instado a la presidenta balear, Marga Prohens, de ir mas allá de "un simple reglamento". "En vez de hacerse por reglamento, se puede hacer por una ley consensuada y trabajada entre todos los grupos", ha concluido.