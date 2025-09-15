El PSIB propone que Roldán trabaje en la Conselleria de Educación y Universidades sin contacto con menores

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha planteado que el profesor Miquel Roldán pase a trabajar en la Conselleria de Educación y Universidades como asesor técnico docente, para evitar su contacto con menores.

Así lo ha indicado la diputada del PSIB y secretaria general del PSIB de Mallorca, Amanda Fernández, al ser preguntada por este asunto tras las protestas de las familias del CEIP Maria Antònia Salvà por la incorporación del docente.

La parlamentaria ha pedido anteponer la salud mental de ambas partes y, desde el partido, han trasladado su apoyo a la Conselleria en las acciones que tome. Aún así, ha lanzado la propuesta de que este profesor, condenado en primera instancia por acosar a un exalumno, hiciera labores en programas de formación e innovación educativa para la Conselleria, en calidad de asesor técnico docente.

En ese sentido, ha señalado que la intención de su formación es "rebajar la tensión" --cabe señalar que los padres no llevan a sus hijos al colegio desde que empezó el curso en señal de protesta-- y acatar la sentencia, por lo que, en su opinión, se debería de abrir un expediente y plantearle una movilidad forzosa.

Fernández ha reivindicado que "lo primero era defender a los menores", por lo que en la legislatura pasada se sacó a Roldán de las listas de adjudicación de plaza, medida contra la que presentó un recurso sobre el que ha afirmado que desconoce la resolución del mismo.