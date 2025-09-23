PSIB-PSOE exige al Govern un nuevo plan contra el tráfico de personas para explotación sexual

IBIZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha exigido este martes al Govern un nuevo plan contra el tráfico de personas con fines de explotación sexual.

En un comunicado, con motivo del Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niños y niñas, la secretaria de Igualdad, Milena Herrera, ha pedido el compromiso de la sociedad "por unas Baleares libres de prostitución y trata".

Según ha considerado, actualmente sigue siendo la expresión "más extrema" de la desigualdad y la mercantilización de los cuerpos de mujeres y niños.

Herrera ha asegurado que, desde que gobierna el PP, no se han dado pasos para elaborar el segundo plan autonómico para luchar contra este problema. Además, el primer plan está caducado desde hace más de dos años, ha recordado.

Según ha explicado, el anterior Govern dejó hecha una evaluación del plan y propuestas para el segundo, aunque la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, "lo ha dejado en un cajón". Herrera ha lamentado que no se sabe nada de los 400.000 euros conseguidos para recursos habitacionales para mujeres víctimas de la trata.

Según la socialista, es "una muestra más de la inacción del Govern" en materia de igualdad, por lo que el PSOE presentará iniciativas en las instituciones para reclamar esta hoja de ruta contra la explotación sexual.

La socialista ha recordado que el Gobierno prepara una ley para proteger y recuperar a víctimas, por lo que ha pedido el compromiso de las instituciones y fuerzas políticas.