El PSIB recalca que la nueva tasa de basuras proviene de una directiva europea implantada por el PPE

El PSIB critica la "indulgencia" del informe sobre Riera y apunta que "no trata a todos los funcionarios por igual" - PSIB

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Mallorca ha criticado al PP que intente "enredar" y "culpar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la nueva tasa de basuras, ya que se deriva de una directiva europea implantada por un comisario del Partido Popular Europeo (PPE).

La consellera insular del PSIB en el Consell de Mallorca Juana M. Adrover ha censurado el "uso político" que estaría haciendo el PP de una "decisión de consenso" adoptada en la UE y basada en la premisa de que "quien contamina, paga", según ha apuntado en un comunicado.

En ese sentido, ha reprochado al presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) --miembro del PP--, Jaume Ferriol, su "papel político" al "olvidar intencionadamente" el origen del establecimiento de la nueva tasa.

Por estos motivos, desde el PSIB han exigido al PP "mayor honestidad" porque, a su modo de ver, pretenden hacer "más desgaste político" por la implantación inminente de la nueva regulación para la tarificación de la recogida y el tratamiento de los residuos urbanos en cada municipio.

"Se trata de una obligación marcada por una directiva europea, que además fue implantada por un comisario que pertenece al PPE", ha recordado Juana M. Adrover.

En consecuencia, ha aseverado que el PP no votó en contra del procedimiento "en ningún momento", para la transposición de la normativa europea a la española en el Congreso de los Diputados, "ni tampoco ninguno de sus dirigentes lo han hecho en Mallorca hasta que han dicho desde Génova que esto tenía que servir, también, como herramienta de desgaste contra Sánchez".

Adrover ha subrayado que la aplicación de la nueva tasa de no se puede aplicar de manera "indiscriminada", sino que se dirige a los "grandes contaminantes", tal como establece la normativa europea.

En este sentido, ha criticado que los ayuntamientos gobernados por el PP apliquen la tasa "sin ningún criterio social", al afectar "por igual familias vulnerables y grandes empresas", algo que, a su juicio, "contravendría el espíritu de la norma". "No carguen sobre los hombros de las familias, aquello que tienen que asumir los grandes contaminantes", ha mantenido.

Por otra parte, el PSIB también ha recriminado que la Felib se haya usado, "de nuevo, como instrumento político del PP, como correa de transmisión de mensajes políticos y estratégicos y no como representante institucional de todas las alcaldías de Baleares".

"Al PSIB le gustaría que, en lugar de hacer estas manifestaciones, el presidente de la Felib exigiera a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el cumplimiento de sus promesas electorales en las que se comprometían a bajar los impuestos, cuando sabían que tenían que implementar esta nueva tarificación durante esta legislatura", ha destado.

Por eso, ha aseverado que en el Consell de Mallorca han "incumplido" su compromiso de rebajar un 10% la tarifa de la tasa de basuras que tienen que abonar los municipios y que estos repercuten sobre el recibo de la tarifa a los propietarios de inmuebles, mientras que ha apuntado que en los dos primeros años de legislatura se han destinado "un total de 62 millones de euros extras a la concesionaria de la recogida de residuos urbanos en Mallorca, surgidos de los remanentes de la institución y sacados de otras políticas sociales que tendrían que ser prioritarias en Mallorca".