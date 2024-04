El PSIB reclama la ampliación a toda Mallorca del Servicio de Atención Integral en Domicilio

PALMA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca debatirá en su sesión ordinaria de abril una moción, a instancias del PSIB, que reclama la ampliación a toda Mallorca del Servicio de Atención Integral en Domicilio (SAID).

La grupo socialista en la institución insular ha defendido que el servicio, creado en 2018, se ha revelado como una iniciativa de éxito allí donde se ha implantado, puesto que permite prestar servicios de dependencia y apoyo a personas mayores en su propio hogar, lo que garantiza poder seguir con su proyecto de vida en su entorno particular. También reduce la presión sobre las listas de espera en residencias de personas mayores.

La iniciativa pide extender el SAID a toda la isla, especialmente a los municipios del Pla de Mallorca y Palma e insta a la colaboración entre el Ayuntamiento de la capital y la Mancomunidad para implantar proyectos piloto.

"Todos estamos de acuerdo en que el SAID es un proyecto de éxito que hay que potenciar, pero no entendemos por qué el equipo de gobierno del Consell de Mallorca no destina más recursos", ha afirmado la portavoz socialista, Catalina Cladera, que ha recordado que el presidente insular, Llorenç Galmés, "prefirió destinar 43 millones de remanentes de 2022 a la tarifa de residuos sin negociar".

La moción propone en este sentido destinar recursos de remanentes de tesorería --de 2023 habría 104 millones disponibles-- a esta acción que consolidaría, a juicio de los socialistas, una "verdadera red de apoyo al envejecimiento y a las personas en situación de dependencia".

La consellera socialista Sofía Alonso ha asegurado que no se entiende que no se destinen más recursos a políticas sociales y que "no se esté avanzando respecto a lo que se hizo en la anterior legislatura".

Alonso ha recordado que la situación financiera de la institución insular es solvente y que la decisión de no destinar más recursos a políticas sociales es una decisión política del actual equipo de gobierno insular.