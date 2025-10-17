El PSIB reclama "mayor compromiso político" para combatir la desigualdad y promover la justicia social - PSIB

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha reclamado "mayor compromiso político" para combatir la desigualad que fomenta la pobreza y políticas para promover la justicia social.

Así lo ha reivindicado la secretaria de Derechos Sociales del PSIB y portavoz adjunta de los socialistas en el Consell de Mallorca, Sofia Alonso, tras asistir este viernes a la presentación del informe anual de EAPN Baleares y a la lectura de un manifiesto con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Según ha trasladado el PSIB en nota de prensa, los socialistas han hecho un llamamiento a "incrementar el compromiso político" para atacar una cuestión social, a su criterio, de primer orden que pone en cuestión la convivencia.

"Erradicar la pobreza es una cuestión que nos interpela a todos y todas", ha dicho Alonso, quien ha insistido en que "mientras haya una sola persona que se encuentre en esta situación", hay que "trabajar duro para que esta realidad se revierta".

En este sentido, ha subrayado que la lucha contra la pobreza no es solo una cuestión de políticas públicas, sino de "compromiso colectivo y valores democráticos". Según Alonso, esta tarea se lleva a cabo defendiendo los derechos sociales y luchando por la justicia social.

Además, ha denunciado que las desigualdades sociales continúan siendo una barrera para la plena garantía de los derechos de la ciudadanía.

Desde el PSIB-PSOE han reclamado que se refuercen las políticas de protección social, inclusión, educación, vivienda digna y ocupación de calidad como herramientas "imprescindibles" para combatir la pobreza y construir una sociedad "más justa y cohesionada".

"La lucha contra la pobreza no es una opción, es una obligación moral y política, ha zanjado Alonso, quien ha defendido el compromiso de su formación con la defensa de políticas que vayan en esta línea de "blindaje social de los derechos inalienables de las personas".