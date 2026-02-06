El PSIB reclama tolerancia cero contra la mutilación genital femenina

Archivo - La diputada del PSIB Irantzu Fernández durante su intervención en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB se ha sumado al manifiesto contra la mutilación genital femenina, que se conmemora este viernes, y ha reclamado tolerancia cero contra una práctica que supone una grave forma de violencia machista.

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Iranztu Fernández ha hecho hincapié en la importancia de hacer visibles, reforzar y coordinar los esfuerzos de todas las administraciones para poner fin a esta práctica denigrante contra las mujeres, que "constituye una violación de los derechos de niñas y mujeres, y que genera consecuencias físicas y psicológicas devastadoras" de por vida.

Actualmente hay más de 230 millones de mujeres que ya han sido sometidas a estas prácticas vejatorias y se calcula que de aquí a 2030, unos 22 millones más de niñas corren riesgo de sufrirla.

Por eso, Fernández ha afirmado que esta violencia no admite silencios, sino que exige la implicación de todas las administraciones con recursos suficientes y voluntad política.

Por todo esto, ha recordado, el Segundo Pacto de Estado contra la violencia de género incorporó medidas específicas para la prevención, detección, protección y atención integral de las mujeres y niñas que sufren el peligro o están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina, dotándolas de financiación que llega directamente a las comunidades autónomas.

"La mutilación genital femenina no se tolera, se previene, se persigue y se erradica", ha indicado Fernández, quien ha añadido que el PSIB refuerza su "compromiso para garantizar a las víctimas una atención integral, jurídica, sanitaria y social".