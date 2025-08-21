El PSIB reclame a Prohens que pacte con los agentes sociales y políticos las decisiones sobre financiación

Archivo - La vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, comparece en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

El PSIB-PSOE ha reclamado la presidenta del Govern, Marga Prohens, que las decisiones sobre financiación y condonación de deuda se pacten con los agentes sociales y políticos del archipiélago.

Así lo ha expresado la vicesecretaria general de la formación, Rosario Sánchez, que ha pedido a Prohens que vuelva a la situación de consenso y negociación con el resto de partidos políticos.

"Son decisiones que van más allá de una legislatura", ha afirmado Sánchez, tras la negativa de la presidenta a aprovechar la "oportunidad histórica" pera las Islas que supone la posibilidad de condonar 1.741 millones de euros de la deuda de la comunidad autónoma con el Estado.

Para la dirigente socialista, "no es la primera vez que el PP de Marga Prohens rompe con los consensos políticos y sociales que se han ido construyendo en Baleares, como la reclamación del Régimen Especial o el Régimen Especial Fiscal".

Una parte importante de estos consensos sociales y políticos en materia de financiación era la condonación parcial de la deuda, con la cual "las Islas mejorarían su autonomía financiera y su vulnerabilidad ante los cambios de ciclo económico, porque da más presupuesto y más capacidad de respuesta a los ciudadanos", ha indicado.

Rosario Sánchez ha recordado que este año se están destinando 150 millones de euros sólo a pagar intereses por la deuda existente, mientras que la comunidad autónoma se está endeudando casi 1.000 millones de euros para volver deuda pendiente.

Teniendo en cuenta este escenario, ha añadido, la reducción de la deuda de la comunidad autónoma en 1.750 millones de euros significaría una reducción del 25 por ciento del endeudamiento vivo. "Pero Prohens y el Govern, para abrazar los dogmas de Feijóo, traicionan un trabajo que se había hecho a lo largo de los años para construir estos consensos y tener muy claras las reivindicaciones", ha apuntado.

Los socialistas han recordado que fue durante los dos gobiernos de Francina Armengol cuando se trabajó en dos vías para aumentar los recursos que provienen del Estado a las Islas.

En primer lugar, en 2019 se aprobaba el nuevo Régimen Especial, con un factor de insularidad de 550 millones de euros durante los primeros cinco años del nuevo REIB, para compensar la falta de inversiones del Estado en Baleares.

Un año más tarde, se concretaba el Régimen Fiscal, con desgravaciones fiscales para las empresas para compensar los efectos de la insularidad, con un potencial de más de 200 millones de euros.

En segundo lugar, se proponía una condonación de parte de la deuda, estableciendo el corpus teórico de esta reclamación, mientras por primera vez se reducía la deuda de la comunidad autónoma pasante del 35 por ciento del PIB al 20 por ciento actual. "Con la quita que ahora el Ejecutivo autonómico rechaza, la deuda de la comunidad autónoma quedaría muy cerca del 15 por ciento del PIB", ha indicado Sánchez.

Según la vicesecretaria general, renunciar a 1.750 millones de euros supone el equivalente a perder unos 10 años de recaudación del Impuesto del Turismo Sostenible, casi un presupuesto del sistema de salud, la financiación necesaria para impulsar cerca de 10.000 viviendas sociales, o para hacer escuelas y centros sanitarios.

"No podemos permitir que el PP haga demagogia presupuestaria y política con los intereses de la ciudadanía de las Islas mientras hace cálculos electorales, bajando los impuestos a los más ricos aprovechando el ciclo económico, deteriorando la estructura financiera de nuestra comunidad autónoma a largo plazo", ha resaltado.

Sánchez ha advertido, cuando el ciclo económico cambie, "Antoni Costa irá a Madrid a reclamar más recursos cuando ha estado renunciando de manera reiterada a las oportunidades que son fruto del trabajo previo de gobiernos anteriores".