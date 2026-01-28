El PSIB recuerda que a día de hoy los únicos políticos baleares ante los juzgados son del PP

Archivo - El portavoz parlamentario adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha condenado este miércoles lo que ha considerado falsedades, noticias falsas y calumnias que el PP ha difundido en los últimos meses y ha recordado que a día de hoy los únicos políticos baleares ante los juzgados son de la formación que lidera en el archipiélago Marga Prohens.

De este modo se ha pronunciado la formación socialista en un comunicado después de que este miércoles el portavoz adjunto del PSIB en el Parlament y exjefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera, Marc Pons, haya reconocido como testigo en la Audiencia Nacional que se reunió cuatro o cinco veces con el exasesor ministerial Koldo García, aunque no para tratar temas relacionados con la presunta trama de hidrocarburos.

Desde el PSOE han reclamado al PP una disculpa pública y se ha referido al caso del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y al caso La Vida Islados; y al jefe de gabinete de la presidenta, Alejandro Jurado, citado a declarar como investigado por un delito leve de prevaricación por supuestamente haber intervenido para beneficiar a un familiar en un proceso de selección.

En relación a la declaración, fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que Pons ha señalado que mantuvo una reunión con Ribera, Koldo y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Además, según las mismas fuentes, Pons ha declarado ante el magistrado Santiago Pedraz que tuvo una reunión con Koldo después de que este le pidiera 15 segundos para verse, aunque ha precisado que en ella tampoco hablaron sobre la licencia de operador de hidrocarburos que solicitaba Villafuel, epicentro de la presunta trama.