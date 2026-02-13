El PSIB reúne a más de un centenar de personas migrantes y asociaciones para explicar la regularizción extraordinaria

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, en declaraciones a los medios antes del encuentro - EUROPA PRESS

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB se reúne esta tarde con más de un centenar de personas migrantes y asociaciones para explicar el proceso de regularización extraordinaria anunciado por el Gobierno de España.

"Abrimos nuestra sede para informar y asesorar a estas personas que se pueden ver beneficadas", ha explicado el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, en declaraciones a los medios antes de participar en el encuentro.

En este sentido, ha subrayado que su partido defiende esta regularización y que, por ello, se pone a disposición de los migrantes y comunidades que se podrán beneficiar de la medida.

Sobre la medida, ha expuesto que "se trata de que personas que ya trabajan y residen en Baleares tengan los mismos derechos" que el resto de ciudadanos. "Es una regulización absolutamente necesaria", ha remarcado.

Según Negueruela, es un proceso que ya se ha hecho en otros momentos, como con los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, pero con "la única diferencia" de que ahora el PP "asume el discruso de Vox".

"Defendemos este proceso frente a los discursos de odio, racismo, xenofobia y los bulos", ha insistido el socialista, quien ha afeado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que no apoye esta regularización que "es la misma que hizo su partido".

En el encuentro, que se celebra en la sede del PSIB de Palma, participa también la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol.