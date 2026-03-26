El PSIB tacha de "negligente" a la alcaldesa de Llucmajor por "dejar de gastar" 14 millones de los presupuestos de 2025

Bancada del grupo socialista en el Ayuntamiento de Llucmajor. - PSIB

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Llucmajor ha tachado de "negligente" a la alcaldesa del municipio, Xisca Lascolas, por "dejar de gastar" 14 millones de euros de los presupuestos de 2025.

Según ha indicado el PSIB en un comunicado, las cuentas del año anterior acabaron con un remanente de tesorería de 51 millones de euros, entre los cuales hay unos 14 que provienen de una reciente liquidación.

Para el portavoz de los socialistas, Jaume J. Oliver, se trata de una cifra "desmedida e injustificable" que evidencia "la incapacidad del equipo de gobierno para ejecutar los recursos disponibles" y demuestra que "muchos partidas han quedado sin ejecutar".

"Tenemos muchos millones comprometidos en el presupuesto, pero no se llegan a ejecutar y cada año el remanente continúa creciendo. Seguimos teniendo calles sin arreglar, inversiones que no llegan y servicios que no mejora. Cuando tienes 50 millones en el banco y el pueblo está igual o peor no es ahorro sino negligencia", ha subrayado.

Oliver, por otro lado, ha denunciado públicamente la existencia de "irregularidades" en uno de los capítulos del presupuesto, pues de los 22 millones de euros ejecutados, hay 11,7 millones "que se pagaron ajenos a cualquier función interventora y con omisión de la fiscalización".

Además, ha aprovechado para reclamar una revisión de la ordenanza de recogida de residuos y ha propuesto la celebración de un debate anual sobre el estado del municipio con participación ciudadana.