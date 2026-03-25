El PSIB tira abajo la mayoría de las enmiendas a la ley de proyectos estratégicos y el PP tratará de recuperarlas

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el Debate de Política General, en el Parlament balear, a 7 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha tirado abajo la mayoría de las enmiendas presentadas al proyecto de ley de proyectos estratégicos al considerar que nada tienen que ver con el espíritu del texto original y el PP tratará de recuperarlas mediante un escrito de reconsideración.

Esto sucedió durante la reunión de mesa de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament celebrada el martes después del pleno, en la que se debían calificar las enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios.

Según ha explicado este miércoles la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, no era la primera vez que los partidos presentaban enmiendas que nada tienen que ver con el espíritu original de la ley en cuestión --algo que limita el reglamento parlamentario-- pero hasta ayer no había sido un problema.

Para que las enmiendas sigan vivas es necesario la unanimidad de todos los miembros de la comisión, algo que no sucedió debido al voto en contra del PSIB a buena parte del más de un centenar de enmiendas.

Solo se introdujeron --porque el resto de partidos votaron sí a todas-- algunas de los socialistas referentes, por ejemplo, al sector del taxi.

Durán ha recriminado al PSIB su incoherencia al votar en contra de las enmiendas del resto de grupos al no tener nada que ver con la ley de proyectos estratégicos pero, a la vez, registrar otras "que modifican 20, 30 o 40 leyes".

La 'popular' ha asegurado que presentarán un escrito de reconsideración ante la Mesa del Parlament para recuperar todas las enmiendas que han decaído.

Algo que previsiblemente tendrá efecto, porque bastaría con el apoyo de la mayoría de sus integrantes, que se conseguiría con los votos del PP y Vox.