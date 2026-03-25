La oposición celebra el rechazo de enmiendas a la ley de proyectos estratégicos y acusa al PP de "trumpismo descarnado"

Archivo - Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament, en una foto de archivo. - PARLAMENT - Archivo

PALMA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la oposición han celebrado que la Mesa de la Comisión de Hacienda y Presupuestos rechazara la mayoría de enmiendas presentadas a la proposición de ley de proyectos estratégicos, por no guardar relación con el tema de la normativa y han censurado que el PP practique un "trumpismo descarnado".

En esta línea se han posicionado los representantes de Unidas Podemos, Més per Menorca, MÉS per Mallorca y el PSIB, durante sus comparecencias en las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces del Parlament de este miércoles.

El portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha resaltado que, en sus enmiendas, el PP planteaba la modificación de hasta 74 leyes, decretos y órdenes "sin informe previo", algo a lo que ha apuntado que se sumaron el resto de grupos a la vista de estas intenciones --los socialistas proponían cambiar cinco leyes--.

Una vez que los letrados han planteado límites a la admisión de estas enmiendas "inconexas", el PSIB ha pedido que se les "escuche" y "respete" su planteamiento, por lo que analizarán las enmiendas que han presentado para ver si se ajustan a esta legislación tramitada, discutirán con otros grupos si puede establecer un criterio de "excepcionalidad" y retirarán las que consideren que no están relacionadas con los proyectos estratégicos.

El representante de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha reivindicado que los abogados del Parlament atendieran a su escrito para alertar de este procedimiento y ha incidido en que dos tercios de las enmiendas "no tenían nada que ver con la ley".

Asimismo, ha explicado que ahora estas enmiendas tendrán que ser debatidas en la Mesa del Parlament y ha amenazado con que su formación promoverá un recurso de inconstitucionalidad, si se prosigue con el proceso de enmienda a una ley, que ha considerado que estaría "viciado".

Por parte de Més per Menorca, el portavoz, Josep Castells, ha remarcado que ahora la Mesa tendrá la potestad sobre estas enmiendas pero tendría que adoptar una resolución motivada con un informe de los letrados y después acudir a la Junta de Portavoces.

Por eso, ha adelantado que su formación no presentará un escrito para que se reconsideren sus enmiendas que no están interrelacionadas con la ley y advertido que, si el PP quiere seguir adelante con su plan para "saltarse" a los letrados, se asemejaría al presidente de EEUU, Donald Trump, al "cumplir con la apariencia de la democracia para después vulnerarla".

El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha reconocido que había "un montón" de enmiendas que no tenían relación con la ley propuesta y ha avanzado que, al no haber acuerdo de todos los partidos en la Junta de Portavoces para retirarlas en conjunto, valorarán qué hacen con las suyas.