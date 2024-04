El PSIB traslada su apoyo a Sánchez y critica que "la derecha haya convertido la política en un ambiente irrespirable"

PALMA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha mostrado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la carta publicada en la red social X en la que se replantea su continuidad, y ha censurado que "la derecha y la extrema derecha hayan convertido la política en un ambiente irrespirable".

Así se ha expresado la diputada en el Congreso y portavoz de la Ejecutiva balear, Milena Herrera, en declaraciones a Europa Press, en un momento que ha calificado de "mucha tristeza" e "indignación".

La parlamentaria ha alegado que lo que se "viene sufriendo", incluso antes de las elecciones generales de julio, es "inexplicable" y, a su parecer, la ciudadanía está "harta" de este tipo de política en la que "no se critica lo que se hace, sino a quién lo hace".

"La derecha demuestra que no ha asumido que no tiene el poder, un poder que cree que es suyo y carga con toda la fuerza sobre personas, que intentan hacer las cosas bien y aportar a su país y su tierra, y en las que no se les valora como seres humanos", ha reflexionado.

Asimismo, ha criticado que la derecha "no tenga límite" y que "construya su discurso mentira, tras mentira", algo una ha señalado que es "insoportable".

Por eso, ha manifestado que "entiende la decisión" de Sánchez de hacer ese parón en su agenda porque "necesita desconectar y pensar". No obstante, ha pedido que "no se puede dejar que gane" esta manera de hacer política "tan terrible".

"Ahora que se ha conseguido reivindicar la salud mental y que se ha puesto en el centro del debate, se debe pensar que los políticos también son personas y que necesitan que la política sea al menos un espacio de cierta seguridad, en el que puede criticarse y muy duramente, pero desde el mundo de las ideas y de la alternativa política, no desde el discurso de la destrucción personal, que es a lo que se dedica desde hace mucho de tiempo la derecha y la otra derecha", ha reivindicado

Herrera ha aseverado que "mucha gente" tanto militantes como otras personas, les pregunta qué pasa y "cómo se ha llegado a este límite", por lo que ha defendido que se debe dar "una respuesta contundente".

Sobre la posibilidad de un adelanto electoral, la diputada ha resaltado que el partido a nivel balear entiende que hay unas elecciones "muy recientes" y que, pese a que hay un Congreso "muy fragmentado", "trabajan para llegar a acuerdos" y "coser una herida territorial".