El PSIB valora la agenda económica del decreto anticrisis pero vuelve a reclamar la parte social

Archivo - El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela.- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha valorado este lunes que el paquete de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra contiene, en su parte económica, algunas de las propuestas socialistas, aunque ha vuelto a reclamar la parte social.

En la rueda de prensa previa al pleno de este martes en la Cámara autonómica, el portavoz del PSIB en la Cámara, Iago Negueruela, ha lamentado, sin embargo, que se mantienen a la espera del contenido del texto que previsiblemente aprobará el Ejecutivo este miércoles en un Consell de Govern extraordinario.

Negueruela, sin embargo, ha lamentado que las medidas tenían que haber estado antes y que tenía que haber sido la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien liderara las negociaciones.

Sobre esto, el socialista ha celebrado que la líder del Ejecutivo pueda esté en el pleno de este martes para ofrecer las respuestas del Govern a los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio.