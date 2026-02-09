PSIB votará en contra de los presupuestos de Son Servera por ser "incapaces de dar respuesta a los retos" del municipio

Rene Cañadas (centro) junto a la ejecutiva del PSOE del ayuntamiento de Son Servera. - PSOE

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha anunciado este lunes que votará en contra de los presupuestos de 2026 de Son Servera -del alcalde 'popular', Jaume Servera, al considerar que, pese a que cuentan con un millón de euros más, "no dan respuesta" a los retos del municipio.

Así lo ha criticado en un comunicado la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Son Servera, Reme Cañadas, quien ha lamentado que la subida de las partidas presupuestarias no se haya traducido en "una mejora real para el pueblo".

"No se han impulsado nuevas obras, ni reformas de espacios públicos ni proyectos transformadores", ha afeado Cañadas, que argumenta que esto es "inadmisible" para un municipio que necesita "actuaciones urgentes en espacios públicos, movilidad, medio ambiente y equipamiento".

De esta forma, la portavoz socialista ha criticado que los nuevos ingresos no se hayan aprovechado para impulsar políticas nuevas y ha propuesto la elaboración un plan ecológico, una estrategia de juventud o reforzar los servicios públicos complementarios.

"En un municipio turístico, con precariedad laboral y dificultades de acceso a la vivienda, es incompresible que no se propongan programas que son esenciales para la cohesión social", ha concluido.