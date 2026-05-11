El PSIB votará a favor de tomar en consideración la ley de capitalidad pero cree que "hay mucho espacio de mejora"

El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, en rueda de prensa en el Parlament - PSIB

PALMA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB votará a favor de la toma en consideración de la ley de capitalidad de Palma, que se debate este martes en el pleno, al considerarla una oportunidad para mejorar la financiación.

No obstante, según ha apuntado el portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, en la rueda de prensa previa al pleno, durante la tramitación de dicha ley presentarán enmiendas al entender que "hay mucho espacio de mejora".

Igualmente, ha sostenido que los socialistas no están a favor de determinadas partes del texto que suponen "retrocesos" en la protección de vivienda pública.

También ha reclamado que la mejora de la financiación no se limite al Ayuntamiento de Palma, sino que se tiene que extender a otros municipios e islas.