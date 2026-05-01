El PSOE acusa a Martínez de estar "entregado a Vox" por la cancelación del Orgullo

El secretario general del PSOE de Palma, Iago Negueruela. - PSOE

PALMA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Palma, Iago Negueruela, ha acusado al alcalde, Jaime Martínez, de estar "entregado en Vox".

"No se puede no colaborar con Ben Amics para la celebración del Orgullo. Creemos que es una reclamación más que justa. Se ha hecho siempre y no hay ninguna justificación", ha afirmado en declaraciones a los medios antes de participar en la manifestación del Primero de Mayo.

Para los socialistas, el discurso del Ayuntamiento de Palma y el PP exuda "lgtbifobia", que ya fue condenada con una moción en el pleno.

"El alcalde dice que la condena, pero permite discursos de odio de sus socios", ha concluido.