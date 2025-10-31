El PSOE de Calvià acusa al Ayuntamiento de abrir la puerta a tiendas de lujo en el triángulo de Galatzó en lugar de VPO

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calvià ha acusado al equipo de gobierno municipal de mentir a la ciudadanía sobre el futuro del triángulo de Galatzó.

En un comunicado, los socialistas han advertido de que la actual calificación urbanística permite la construcción de naves y negocios privados, incluidos establecimientos y tiendas de lujo similares a los que ya existen en el polígono de Son Bugadelles.

"Hoy en día, un polígono industrial no son solo naves de trabajo o talleres. También pueden ser tiendas de lujo, como ya ocurre en Son Bugadelles, y eso no lo blinda la norma actual", ha explicado la portavoz socialista, Nati Francés.

A juicio de los socialistas, el gobierno "intenta confundir" hablando de equipamientos, pero en realidad se trata de equipamientos privados con ánimo de lucro, "que en nada ayudarán al barrio ni a sus vecinos".

Francés ha argumentado que las tiendas de lujo no son, "ni de lejos", la esencia de un barrio como Galatzó y ha señalado que el proyecto del triángulo de Galatzó es, en la práctica, una extensión del polígono de Son Bugadelles, ya que con la normativa actual se podrían instalar almacenes de construcción, tiendas de muebles, tiendas de lujo, concesionarios de coches o nuevas naves, es decir, "los mismos negocios que actualmente más se ven en Son Bugadelles".

La dirigente socialista ha asegurado que las explicaciones del equipo de gobierno en el pleno municipal solo generaron más preocupación entre los residentes y ha añadido que "lo único que dejó claro el equipo de gobierno de PP y Vox es que no quiere vivienda VPO en Galatzó, que es justo lo que necesita Calvià y lo que los vecinos reclaman desde hace años".