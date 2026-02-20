El PSOE de Calvià propone modificar el PGOU para destinar el Triángulo de Galatzó a vivienda de protección oficial

Archivo - Sede del Ayuntamiento de Calvià. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ - Archivo

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calvià ha propuesto este viernes una modificación puntual del Plan de Protección Urbana (PGOU) del municipio para destinar el conocido como Triángulo de Galatzó como zona exclusiva de vivienda de protección oficial, entre otras medidas incluidas en un pacto contra la crisis habitacional.

En un comunicado, los socialistas han anunciado que en el próximo pleno del Ayuntamiento quieren impulsar "un gran pacto político y social" de vivienda para hacer frente a la emergencia habitacional del municipio. Se trata, según han explicado, de "un pacto que entienda la vivienda como un derecho y no como un bien de mercado sometido a la especulación".

En este sentido, han defendido que el Triángulo de Galatzó debe servir para garantizar vivienda asequible para los residentes y no para un desarrollo urbanístico que "continúe alimentando la especulación".

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Calvià, Nati Francés, ha declarado que "el Triángulo de Galatzó debe ser una oportunidad para garantizar futuro residencial a la gente de Calvià, no para seguir alimentando la especulación".

Además, los socialistas han pedido que se declare a Baleares como zona de mercado residencial tensionado para poder limitar los precios del alquiler y contener una escalada que, según ellos, está provocando "expulsiones silenciosas" cada vez que se renuevan los contratos.

La moción también reclamará medidas efectivas contra la oferta turística ilegal que reduzca la vivienda disponible para residentes y pedirá apoyar las medidas estatales de protección para personas vulnerables.

Por su parte, Francés ha advertido que "sin limitar los precios del alquiler y sin aumentar la vivienda pública, cada renovación de contrato se convierte en una expulsión silenciosa". "El acceso a la vivienda es hoy la principal preocupación de nuestros residentes y no podemos permitir que vivir en el municipio se convierta en un privilegio reservado a unos pocos", ha concluido la portavoz.