El PSOE critica el "caos" en las subvenciones culturales del Consell de Mallorca a los municipios

La consellera socialista en el Consell de Mallorca Beatriu Gamundí (i) y la alcaldesa de Lloseta, Paquita Campins (d). - PSOE

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha criticado el "caos" en el trámite de las subvenciones culturales a los municipios por parte de la institución insular.

La secretaria de Coordinación Municipal de la Federación Socialista de Mallorca y consellera en el Consell de Mallorca, Beatriu Gamundí, y la alcaldesa de Lloseta, Paquita Campins, han expresado su preocupación, en nombre de los alcaldes y regidores socialistas de la isla, por lo que consideran una falta de planificación y por los retrasos en la gestión de las subvenciones del Departamento de Cultura y Patrimonio de la institución insular.

Según han alertado, esta situación obliga a programar "a ciegas" las actividades culturales subvencionables con la consecuente incertidumbre en la gestión de los municipios.

"Los municipios ven con estupor como ha finalizado la programación subvencionada con el anterior programa, mientras que el Consell no ha sido capaz de tramitar la nueva línea de subvenciones y de oferta cultural y de espectáculos para los municipios, obligando a los ayuntamientos a avanzar gastos y contrataciones", han advertido.

En palabras de Gamundí, el trabajo "modélico y necesario" de los ayuntamientos se ve "amenazado y ahogado" por la burocracia del Consell de Mallorca y por su presidente, Llorenç Galmés, "que prometió simplificación y ha traído caos e imprevisión".

Los socialistas han explicado que la última convocatoria del Catálogo de Actividades Culturales finalizó el 30 de septiembre y, a día de hoy, la convocatoria de 2025-2026 está en fase de tramitación y sin fecha prevista de publicación.

Según han añadido, no es la única línea que sufre retrasos en el Departamento de Cultura del Consell de Mallorca, y se han referido a las subvenciones para inversiones municipales en equipamientos culturales y fiestas de interés cultural, para las que sólo se conceden diez días hábiles para la justificación de ayudas.

Para el PSOE de Mallorca, la falta de planificación también la sufren ayuntamientos y entidades que organizan actividades de gigantes y 'caparrots', con una convocatoria de 2025 retrasada que se publica a finales de septiembre, cuando la mayoría de actividades ya se han tenido que financiar de manera anticipada.

"Es inadmisible que se aprueben las bases de las ayudas del año cuando el plazo de ejecución ya ha finalizado", ha afirmado Gamundí, que ha reivindicado que el Consell tendría que ser un aliado de los ayuntamientos en la gestión cultural.

La socialista ha añadido que la demora en la publicación de la nueva convocatoria del Catálogo los plazos ajustados y la "dejadez" con las subvenciones a gigantes y 'caparrots' "demuestran el poco interés que ponen PP y Vox en el mantenimiento de unas actividades culturales que el Consell tendría que defender.

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha puesto como ejemplo la situación de Lloseta. Su alcaldesa, Paquita Campins, ha expresado su "preocupación y malestar" por la gestión de las ayudas.

Lloseta cuenta con subvenciones concedidas a la escuela de música y al centro sa Mina, con plazos de diez días para justificar el gasto. "Esto nos obliga a trabajar a contrarreloj y nos pone ante un riesgo innecesario de perder las ayudas. No queremos ayudas simbólicas, queremos compromiso real y útil", ha afirmado.