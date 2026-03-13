El PSOE critica la "falta de planificación" del Consell de Menorca en el futuro de la residencia de Maó

Archivo - La portavoz socialista en el Consell de Menorca, Susana Mora. - PSIB-PSOE - Archivo

MENORCA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Consell Insular de Menorca, Susana Mora, ha criticado la "falta de planificación" del gobierno del PP respecto al futuro de la residencia de Maó, una situación que, según ha advertido, está generando "incertidumbre" tanto para las personas usuarias como para los trabajadores del centro.

Así se ha pronunciado Mora este viernes durante el debate de política general, en el que ha subrayado que la residencia de la administración insular necesita una rehabilitación y que la propuesta actual del Consell es trasladar las 70 plazas existentes a la nueva residencia de Santiago.

Sin embargo, ha remarcado que "esta nueva infraestructura tendrá una capacidad de 120 plazas, por lo que, una vez trasladadas las 70 de la actual residencia, solo quedarán 50 plazas disponibles para dar respuesta a una lista de espera que supera las 300 personas en Menorca".

"La realidad es que, tres años después de gobernar, el PP todavía dice que hará un concurso de ideas para decidir qué hacer con la residencia del Consell", ha lamentado Mora.

Según la portavoz socialista, esta situación evidencia "tres años perdidos sin planificación" y demuestra que el equipo de gobierno "aún no sabe qué futuro quiere dar a este centro".

Igualmente, ha advertido que "esta falta de previsión tendrá consecuencias directas en el sistema residencial de la isla". A su entender, las 70 plazas que se trasladen a la residencia de Santiago se ocuparán de forma permanente, lo que impedirá utilizar este traslado como una solución temporal mientras se rehabilita la residencia del Consell.

"Si se hubiese hecho una planificación adecuada, este traslado podría haber sido temporal mientras se reformaba el edificio actual. Ahora, en cambio, todo apunta a que será indefinido", ha afirmado.