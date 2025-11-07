El PSOE critica que el PP elimina la agricultura ecológica como objetivo estratégico en la ley agraria

Archivo - Un rebaño de ovejas pasta en un campo de Mallorca. - FUNDACIÓN MALLORCA PRESERVATION - Archivo

MENORCA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Menorca ha denunciado públicamente este viernes que el proyecto de nueva ley agraria impulsado por el Govern elimina la consideración de "estratégica" de la agricultura ecológica, lo que demuestra que este modelo "ya no es una prioridad para el Govern".

Según los socialistas, la propuesta de los populares "no prioriza la transición hacia un modelo agrario ecológico y sostenible" y "contradice" los objetivos europeos marcados por la Estrategia 'De la Granja a la Mesa' aprobada por la Unión Europea, "incluso por el propio PP europeo".

Desde el PSOE han subrayado que esta decisión supone también "una renuncia respecto a la ley vigente en Baleares, aprobada por los gobiernos progresistas, que sí apostaba por la agricultura y la ganadería ecológicas como modelo de futuro".

En este sentido, los socialistas han asegurado que el nuevo proyecto de ley "no marca ningún rumbo, no define qué modelo agrario debe tener el sector primario balear, que es precisamente lo más importante que debe hacer una ley agraria".

Añaden que "incluye algunas mejoras con las que se puede estar de acuerdo, pero carece de un modelo y una estrategia definidos, por lo que es un proyecto de ley muy incompleto".

El secretario general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, acompañado por la diputada Carol Marquès y el secretario de Transición Ecológica Justa de la ejecutiva, Fernando Castán, visitaron este jueves la finca Santo Domingo, en Sant Lluís, donde conocieron un ejemplo de éxito en agricultura ecológica.

Tras la visita, los representantes socialistas coincidieron en que las explotaciones que apuestan por este modelo "son rentables económicamente" y, al mismo tiempo, "emplean técnicas respetuosas con el suelo, que potencian su fertilidad, y con el medio ambiente en general".

"Mientras el proyecto del PP elimina la agricultura ecológica como objetivo estratégico, para el PSOE sigue siendo una prioridad absoluta, porque es el modelo que garantiza un futuro más justo, sostenible y competitivo para el campo menorquín", ha afirmado Mercadal.

Los socialistas menorquines han pedido al conseller de Agricultura Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, que modifique el proyecto de ley para cumplir con los objetivos de la estrategia europea 'De la Granja a la Mesa', estableciendo como modelos a seguir aquellas técnicas agrícolas que cuiden la fertilidad del suelo, la salud de los animales y de las personas, y que apuesten por la soberanía alimentaria y la sostenibilidad del campo menorquín.