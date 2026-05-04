PSOE Eivissa asegura que el Consell ha destinado fondos públicos a la plataforma donde aparece Vito Quiles

Archivo - Vito Quiles, atiende a un periodista a su salida del Juzgado de Instrucción tras declarar como investigado por presuntas injurias. A 25 de febrero de 2025, en Sevilla - María José López - Europa Press - Archivo

EIVISSA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Consell d'Eivissa ha denunciado públicamente pagos hechos con fondos públicos destinados a financiar una plataforma cuyo "reportero estrella es Vito Quiles", según han asegurado los socialistas en un comunicado.

La formación ha afirmado este lunes que las operaciones se han canalizado a través de la empresa pública Fecoev. La portavoz del PSOE en la institución, Elena López, ha concretado que estos pagos ascienden a un mínimo de 10.000 euros, una cifra que se suma a los más de 20.000 euros que el Consell había pagado directamente a esta plataforma "sin que conste justificación técnica, ni datos de audiencia que amparen estos gastos".

El PSOE ha formalizado una petición por escrito para acceder a todas las facturas relacionadas con estos pagos. Además, López ha denunciado que se trata de un "intento deliberado" del presidente del Consell, Vicent Marí, de usar fondos públicos "para alimentar la máquina del fango del acosador Vito Quiles utilizando Fecoev como pantalla".

El PSOE exigirá a Marí "que dé la cara" y entregue los documentos relacionados con este asunto que, además, supone "un incumplimiento flagrante de la Ley de publicidad institucional de Baleares".

La portavoz ha lamentado la "gravedad" que supone que estos movimientos de pagos se hayan hecho a través de una empresa pública, "posiblemente para eludir los controles del Consell", ha afirmado también.

"No permitiremos que Marí siga utilizando la institución para blanquear a agitadores de extrema derecha. Marí debe explicar por qué tiene tanto interés en que la ciudadanía de Eivissa pague facturas para financiar a una plataforma que se dedica únicamente a sembrar odio", ha insistido el PSOE.

El PSOE ha registrado la petición de consultar las facturas y la documentación que justifique la contratación de la plataforma.