El PSOE exige la dimisión de la regidora de Seguridad de Sant Antoni por "el caos y descontrol" durante el eclipse

Archivo - Bahía de Sant Antoni, Ibiza, en una imagen de archivo - CAIB - Archivo

EIVISSA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista de Sant Antoni de Portmany ha exigido la dimisión inmediata de la regidora de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, por la "grave situación de descontrol y falta de seguridad" en el municipio durante el eclipse.

En un comunicado, el PSOE ha recordado que ya advirtieron del "riesgo de caos y colapso absoluto" en la zona de s'Arenal ante la coincidencia del eclipse con la celebración de "una macro fiesta privada".

"Tristemente, nuestros temores se cumplieron por la total ineficacia y la falta de previsión del gobierno del PP", ha lamentado la formación.

Asimismo, ha denunciado públicamente que el alcalde, Marcos Serra, y la regidora Neus Mateu dieron cobertura a un evento privado en s'Arenal que "superó los límites de ruido según las ordenanzas, mientras el municipio vivía un caos sin precedentes con atascos, ruidos, inseguridad y colapso".

Los socialistas han reiterado que el "descontrol creciente y la falta de seguridad" se debe a la "mala gestión" e incluso el equipo de gobierno ha reconocido que necesita refuerzos porque la plantilla de Policía Local es insuficiente.

La formación ha criticado que la edil estuviera en la zona VIP del evento, mientras se producían esos problemas demostrando que, para ella, "la seguridad no es una prioridad".

Con todo, ha exigido la dimisión de Mateu "por su irresponsabilidad y falta de liderazgo". También ha reclamado la convocatoria de la Mesa de Diálogo Social y que se gestione "con seriedad" el departamento de Policía Local.