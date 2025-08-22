El PSOE lamenta que el Consell de Mallorca haya desaprovechado la ocación de reducir el número de plazas turísticas

Archivo - El conseller socialista en el Consell de Mallorca Andreu Serra. - PSOE DE MALLORCA - Archivo

PALMA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista del Consell de Mallorca ha lamentado que el gobierno insular de PP y Vox haya "dejado perder una ocasión clave" para reducir el número de plazas turísticas en la isla, "en un momento en que es imprescindible defender la industria turística desde la contención, la convivencia y el decrecimiento".

El conseller socialista Andreu Serra se ha pronunciado de este modo en referencia a que este 1 de septiembre se abre el procedimiento para adquirir plazas turísticas para estancias en viviendas.

"Es una oportunidad perdida. En lugar de aprovechar la moratoria para reducir plazas, PP y Vox han optado para sustituirlas y volverlas a poner a la venta, renunciando así a una apuesta de futuro más sostenible y equilibrada", ha afirmado el socialista.

El Grupo Socialista también ha puesto en entredicho el proceso administrativo seguido, recordando que el sistema informático ha impedido en su momento que 500 plazas provenientes de Bienes Catalogados pudieran entrar a las bolsas. "No entendemos por qué se tuvieron que parar y por qué ahora se vuelven a abrir el 9 de septiembre", ha señalado Serra.

Además, los socialistas dudan que las nuevas plazas procedan realmente de la caída otros, especialmente hoteleras, puesto que no consta que ninguna plaza hotelera haya sido dada de baja ni el Consell ha explicado el origen de estas plazas.

"PP y Vox apuestan por el crecimiento de plazas y esto devalúa la industria turística. Lo que realmente necesitamos es decrecimiento, contención y convivencia entre sectores, que es el proyecto de futuro que necesita Mallorca", ha concluido Serra.